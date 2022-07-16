Kaputa sıkışan inatçı kedi yurttaşları seferber etti

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Düzce’de yavru kedinin kaputta sıkıştığını düşünen yurttaşlar, kediyi kurtarmak için seferber oldu. Dakikalarca uğraşılan kedi bulunduğu yerden çıkartılsa da arabaya girdi.

İHA
16 Temmuz 2022 Cumartesi, 13:39

Düzce'de bir arabanın kaputuna giren ve bulunduğu yerden çıkamayan yavru kedi hem ekipleri hem de yurttaşları seferber etti.

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Kedi Düzce kedi maması

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