Kaputa sıkışan inatçı kedi yurttaşları seferber etti
Düzce’de yavru kedinin kaputta sıkıştığını düşünen yurttaşlar, kediyi kurtarmak için seferber oldu. Dakikalarca uğraşılan kedi bulunduğu yerden çıkartılsa da arabaya girdi.
Düzce'de bir arabanın kaputuna giren ve bulunduğu yerden çıkamayan yavru kedi hem ekipleri hem de yurttaşları seferber etti.
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