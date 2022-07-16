Kaputa sıkışan inatçı kedi yurttaşları seferber etti
Düzce’de yavru kedinin kaputta sıkıştığını düşünen yurttaşlar, kediyi kurtarmak için seferber oldu. Dakikalarca uğraşılan kedi bulunduğu yerden çıkartılsa da arabaya girdi.
Düzce'de bir arabanın kaputuna giren ve bulunduğu yerden çıkamayan yavru kedi hem ekipleri hem de yurttaşları seferber etti.
Araç sahibini arayan yurttaşlar, sürücünün işte olduğunu ve sabah gelebileceğini öğrenince kediyi çeşitli yöntemler ile çıkarmaya çalıştı.
İtfaiye ekiplerinin de yavru kediyi çıkarmak için açtıkları kedi sesi ile birlikte kaputtan inen kedi, daha sonra kendisini almak isteyen yurttaşları görünce bu sefer tekere tırmandı.
Seferber olan yurttaşlar, aracın altına yatsa da bir türlü kediyi bulunduğu yerden çıkaramadı. Yurttaşların 3 saatlik çalışmasına rağmen bulunduğu yerden çıkmayan yavru kedi için araç altına mama bırakıldı.
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