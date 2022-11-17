Karaağaç acı biberi ata tohumlarıyla yetiştiriliyor

17 Kasım 2022 Perşembe, 07:00

Edirne'nin meşhur tava ciğerinin yanında 'olmazsa olmaz' olarak adlandırılan Karaağaç Mahallesi'nde yetişen acı biberin ünü, gün geçtikçe artıyor. Kentte ata tohumuyla biberin üretimine devam eden Yılmaz Ule ve oğlu Tunahan Ule, artık Edirne ve çevresinin yanı sıra doğu illeri ve komşu ülke Yunanistan ile Bulgaristan'dan da bibere talep geldiğini söyledi. Kilosu 750 liraya kadar alıcı bulan biberin en büyük özelliğinin sadece Yunanistan sınırında, bayır toprağında yetişmesi olduğunu belirten Tunahan Ule, yılda 100 tona yakın verim aldıklarını belirtti. Tunahan Ule, "Karaağaç biberi bizim ata tohumumuz, dedelerimizden kalma yüzyıllara dayanan bir tohum. Bu tohumdan yetiştirdiğimiz biberlerin hasadını bitirdik. 15 Eylül'de biberlerimizi kuruması için gölgelik yere astık. Bu biber sadece Karaağaç Mahallesi'nde Yunanistan sınırında yetişiyor. Orası bayır toprağı, bu tohum kumsal toprağı pek sevmiyor. O nedenle orada, özel toprakta yetişiyor. Nisanda ektiğimiz biberlerimizi temmuz ayının başında hasat etmeye başladık. Şimdi bu ikinci hasadımız. İkinci hasadı 10 Eylül'de yaptık ve 15 Eylül'de de gölgeye astık" dedi.