Karabük’te Aronya üretimi başladı

10 Kasım 2022 Perşembe, 07:00

İstanbul'da yaşayan ve elektrik teknisyeni olarak bir fabrikada çalışan Ertan Arslan yaptığı araştırmalar sonucu aronya bitkisini yetiştirmeye karar verdi. Bir yandan çalışan Ertan Arslan, diğer taraftan da Karabük İl Tarım ve Orman Müdürlüğü destekleriyle fideleri tedarik ederek, Eflani ilçesine bağlı Afşar köyü Aslan Mahallesi'ndeki yaklaşık 5 dönüm araziye aronya bitkisi dikti.

İlk aşamada 5 dönüme bin 500 fide diktiklerini söyleyen Ertan Arslan, "İstanbul'da çikolata fabrikasında teknisyen olarak çalışıyorum. Memleketimizde katma değeri yüksek olan bir ürün olan aronya üreticiliğine başladık. Çeşitli araştırmaların sonrasında aronya bitkisini öğrendik. Sağlık sektöründe tedavi amaçlı ve birçok alanda kullanıldığını gördük. Bizim memleketimiz soğuk bir bölge olduğu için buraya uyum sağlayacağını, don olaylarına karşı dayanaklı olduğunu öğrendikten sonra aronyaya başladık ve bu şekilde bahçemizi kurmuş olduk. İlk aşamada 5 dönümde bin 500 fide olarak başladık. Geri dönüşler güzel oldu, köklenmeler ve sürgün dediğimiz yeni fidelerin çıkması gayet uyum sağladı. 5 dönüm ile başladık inşallah arttıracağız" dedi. Merkez, Safranbolu, Eskipazar ve Eflani ilçelerinde aronya üretimi için küçük deneme parselleri kurduklarını söyleyen Karabük Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık, "Bazı üreticilerimizden gelen talepler ve bizim yaptığımız çalışmalar ile bizde aronya bitkisini ilimizde deneyelim dedik. Bu kapsamda Merkez, Safranbolu, Eskipazar ve Eflani ilçemizde küçük deneme parselleri kurduk. Bu projeye başlamış olduk. Buraya bin 500 tane fidan dikildi. Ertan Bey bu gelişmelerden çok memnun. Gelecek senede bizden böyle bir talebi var. Bizde fidan ile ilgili yüzde 50 fidan desteğini yapacağız. İstanbul'da oturup da buraya gelip üretimi devam ettirebilmesi zaten işin güzelliği" diye konuştu.