Karadeniz’in kirlenen sulak alanlarında 3 türün nesli tehlikede

20 Eylül 2022 Salı, 10:29

Doğu Karadeniz Bölgesi'nde yaylalardaki kaçak ve düzensiz yapılaşmalar doğal yapı ile birlikte canlı yaşamı da olumsuz etkiliyor. Dünyada sınırlı bölgelerde yaşayan, Türkiye'de ise Doğu Karadeniz Bölgesi'nde görülen, Uluslararası Bern Sözleşmesi?nce türü koruma altındaki Kafkas semenderi, Kafkas şeritli semenderi ve Kafkas kurbağasının, yaylalarda kirlenen sulak alanlar nedeniyle nesillerinin tehlike altında olduğu belirlendi. Trabzon'un Akçaabat ilçesi Hıdırnebi Yaylası?ndaki durgun ve temiz su kaynaklarında araştırmalar yürüten KTÜ Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ufuk Bülbül, insanlardan uzak alanlarda yaşayan 3 türün azaldığını tespit etti. Sürüngenler ve amfibiler üzerinde araştırmalar yapan Prof. Dr. Ufuk Bülbül, nesli tehlikedeki canlıların sınırlı sayıda ülke ve bölgede yaşadığını belirterek. Kafkas semenderi? sadece Gürcistan ve Türkiye'de bulunuyor, başka hiçbir ülkede yok. ;'Kafkas kurbağası' Gürcistan, Türkiye, Azerbaycan ve Rusya'nın bir kısmında, 'Kafkas şeritli semenderi ise Türkiye ve Gürcistan ile Rusya'nın bir bölümü ve Ermenistan?ın belli bir kesiminde bulunan hayvanlardır. 20 yıl önce buraya araştırma için geldiğimde yeterince sayıda semenderlerden bulup araştırma yapabiliyordum. Şimdi geldiğimizde ise 1 saat arıyor, bulamıyoruz. Bu hayvanlar insanlardan uzak yerlere çekilip yaşamlarını sürdürmeye çalışıyorlar ve sayılarının giderek azaldığını görüyoruz. Bununla ilgili bilimsel araştırma başlattık' dedi.