Karaköy'de ortalık savaş alanına döndü: Tartıştığı kişiyi aracıyla ezmeye çalıştı, kontrolü kaybedip işyerine daldı

14 Temmuz 2022 Perşembe, 13:53

Beyoğlu Karaköy'de geçen perşembe günü meydana gelen olayda edinilen bilgiye göre, otomobiliyle bölgeye gelen Emre Can Arslan, burada yolda gördüğü biriyle bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.

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