Karaköy'de ortalık savaş alanına döndü: Tartıştığı kişiyi aracıyla ezmeye çalıştı, kontrolü kaybedip işyerine daldı

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İstanbul Karaköy’de otomobil sürücüsü, geri manevra yaparak ve ileriye giderek birini ezmeye çalıştığı esnada kontrolü kaybedip işyerine daldı. Dehşet anları kameraya yansırken, ortalığın savaş alanına döndüğü olayda araçtan inen sürücü ezmeye çalıştığı şahsa saldırdı. İşyerinde ise maddi hasar meydana geldi.

İHA
14 Temmuz 2022 Perşembe, 13:53

Beyoğlu Karaköy'de geçen perşembe günü meydana gelen olayda edinilen bilgiye göre, otomobiliyle bölgeye gelen Emre Can Arslan, burada yolda gördüğü biriyle bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. 

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