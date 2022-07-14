Karaköy'de ortalık savaş alanına döndü: Tartıştığı kişiyi aracıyla ezmeye çalıştı, kontrolü kaybedip işyerine daldı
İstanbul Karaköy’de otomobil sürücüsü, geri manevra yaparak ve ileriye giderek birini ezmeye çalıştığı esnada kontrolü kaybedip işyerine daldı. Dehşet anları kameraya yansırken, ortalığın savaş alanına döndüğü olayda araçtan inen sürücü ezmeye çalıştığı şahsa saldırdı. İşyerinde ise maddi hasar meydana geldi.
Beyoğlu Karaköy'de geçen perşembe günü meydana gelen olayda edinilen bilgiye göre, otomobiliyle bölgeye gelen Emre Can Arslan, burada yolda gördüğü biriyle bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.
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