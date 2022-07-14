Karaköy'de ortalık savaş alanına döndü: Tartıştığı kişiyi aracıyla ezmeye çalıştı, kontrolü kaybedip işyerine daldı
İstanbul Karaköy’de otomobil sürücüsü, geri manevra yaparak ve ileriye giderek birini ezmeye çalıştığı esnada kontrolü kaybedip işyerine daldı. Dehşet anları kameraya yansırken, ortalığın savaş alanına döndüğü olayda araçtan inen sürücü ezmeye çalıştığı şahsa saldırdı. İşyerinde ise maddi hasar meydana geldi.
Beyoğlu Karaköy'de geçen perşembe günü meydana gelen olayda edinilen bilgiye göre, otomobiliyle bölgeye gelen Emre Can Arslan, burada yolda gördüğü biriyle bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.
GERİ MANEVRA İLE EZMEYE ÇALIŞTI
Ardından aracına binen Arslan, geri manevra yaparak tartıştığı kişiyi ezmeye çalıştı. Arslan bu defa aracını üzerine sürerken şahıs son anda geri çekilerek kurtuldu.
Bu esnada kontrolünü kaybeden Arslan, orada bulunan bir mobilya dükkanına daldı. Ortalığın savaş alanına döndüğü olayda aracından inen Arslan, bu kez ezmeye çalıştığı adama saldırdı. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu tarafları çevredeki esnaf ayırdı.
İŞLEMLERİNİN ARDINDAN SERBEST BIRAKILDI
İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edilirken kısa sürede olay yerine gelen ekipler inceleme yaparak tutanak tuttu. Ardından otomobil trafik çekicisi yardımıyla bulunduğu yerden kaldırılarak emniyet otoparkına götürüldü. Sürücü Emre Can Arslan’ın ise yapılan testinde alkolsüz olduğu ortaya çıktı.
Polis tarafından gözaltına alınarak emniyete götürülen sürücüye ifadesinin alınmasının ardından “mala zarar verme” suçundan adli işlem yapıldı. Emniyette işlemleri tamamlanan sürücü savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.
İŞYERİNDE MADDİ HASAR OLUŞTU
Yaşananlar olaylar ise güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kayda alınırken işyerinde ise büyük maddi hasar meydana geldi.
Öte yandan olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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