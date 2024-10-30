Karga videosu sosyal medyada viral olmuştu! O video başını yaktı, karakolluk oldu

30 Ekim 2024 Çarşamba, 17:43













Sivas’ta geçtiğimiz günlerde üniversite öğrencisi bir genç kadının sosyal medya hesabında paylaştığı karga videosu, kullanıcıların dikkatini çekmiş ve büyük beğeni toplamıştı. Genç kadın videoyu paylaştıktan sonra karga ile ilgili karakola giderek ifade verdi.