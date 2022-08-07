Kavga meydan savaşına döndü: 1 ölü, 9 yaralı
Gaziantep’te arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumetli olan iki aile arasında çıkan kavga silah, sopa ve bıçakların kullanıldığı meydan savaşına döndü. Bir kişinin hayatını kaybettiği kavgada 2’si ağır 9 kişi yaralandı.
Merkez Şehitkamil ilçesine bağlı kırsal Kozluyazı Mahallesi’nde sabah saat 09.00 sıralarında meydana gelen olayda arazi anlaşmazlığı nedeniyle uzun süreden beridir husumetli olan Köroğlu ve Çetin aileleri sabah saatlerinde mahallenin çıkışında karşılaştı.
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