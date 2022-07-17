Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi: 6 yaralı
Kara yolunda yolcu otobüsünün devrildiği kazada ilk belirlemelere göre 6 kişi yaralandı.
Kaza, 07.00 sıralarında Kayseri-Sivas kara yolunun 56'ncı kilometresi Sarıoğlan ilçesi yakınlarındaki Palas Kavşağı'nda meydana geldi. Sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen yolcu otobüsü, kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre otobüs içinde bulunan 6 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları çeşitli hastanelere kaldırdı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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