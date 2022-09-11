Kaza yapıp yan yatan araçtan telefonla konuşarak çıktı
Antalya'nın Serik ilçesinde taksi şoförü, kaza yaptığı yan yatan otomobilden telefonla konuşarak çıktı. Kaza sonrası sürücü ile kendisine yardım etmek isteyen vatandaşlar arasında yaşanan ilginç diyaloglar cep telefonu ile kaydedildi.
Kaza, Serik ilçesine bağlı Belek turizm merkezinde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen sürücü aracıyla seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetti ve takla attı. Kazayı gören vatandaşlar da otomobildeki sürücünün dışarı çıkması için yardım etmek istedi. Sürücü ise o anda araç içerisinden telefonla arkadaşını arayarak kaza yaptığını belirterek yardım istedi. Vatandaşlar takla atan araçta yakıt sızıntısı olma ihtimaline karşı sürücüye bir an evvel araçtan çıkması için uyarıda bulundu. O anlar ise cep telefonu ile kaydedildi. Sürücü kazayı yara almadan atlatırken olay sonrası, kendisine yardım etmek isteyenlere iyi olduğunu belirterek, "Haydi arkadaşlar dağılın ben iyiyim" diyerek olay yerinden uzaklaştırdı.
Video Haberler
- Antalya’da mango hasadı Ivana Sert ile tanıtıldı
- Kaza yapıp yan yatan araçtan telefonla konuşarak çıktı
- İtfaiye ve Sahil Güvenlikten yunus kurtarma operasyonu
- Balkondan düşen saksı iki arkadaşı teğet geçti
- Elektrik direğinde mahsur kalan kedi kurtarıldı
- Sol eliyle senaryo yazıyor
- Yuvadan çıkışlarını heyecanla izlediler
- 3 katlı evi 6 günde soydular
- O anlar kameraya işte böyle yansıdı
- Görenler durup dua ediyor
En Çok Okunan Haberler
-
- Yargıtay'dan 'Cennet Koyu' kararı!
- Halk TV'de sürpriz ayrılık: Gökmen Karadağ istifa etti
- Cumhur İttifakı eridi
- AKP trolü 9 Eylül'ü hedef aldı
- MasterChef Hamza'dan üzen haber: Somer Şef duyurdu
- 'Başka bir talebi daha var'
- Yunanistan'dan taciz ateşi
- Meteoroloji uyardı: Sel ve su baskınlarına dikkat!
- Yandaştan Tarkan’a köçek benzetmesi
- Tunç Soyer'den eleştirilere yanıt