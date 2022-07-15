Kazazede çocuk, yardıma koşanların sözleriyle ağladı
Erzurum'un Palandöken ilçesinde yolun karşısına geçmek isterken özel halk otobüsünün çarpması sonucu yaralanan Tuana Ürey'i (11), yardımına koşanların sözleri korkuttu.
Erzurum'da Palandöken kavşağında, akrabalarıyla alışverişten dönen Tuana Ürey'e Şerafettin Canpolat'ın kullandığı 25 H 0069 plakalı özel halk otobüsü çarptı. Yüzüstü yerde kalan Tuana'nın yardımına çevredekiler koştu.
İlgili Haberler
- Kazazede çocuk, yardıma koşanların sözleriyle ağladı
Video Haberler
- 15 Temmuz mesajında 'enflasyon' vurgusu
- İstanbul'da çeteler arasında çatışma
- 'Kendin gibi hasta arkadaşlarınla...'
- Yıllar önce FETÖ için böyle uyarmıştı
- Kazazede çocuk, yardıma koşanların sözleriyle ağladı
- 'Tehdit henüz kalkmadı'
- İstanbul'da Yahudi mezarlığına saldırı
- BİM'de skandal görüntüler: Suya atıldı ve...
- İzmir'de otoyolun ortasına helikopter indirildi
- İlginç olay: Mehter eşliğinde kavga ettiler
En Çok Okunan Haberler
-
- Donald Trump'ın eski eşi Ivana Trump öldü
- 'Oyuncularımızla iyi bir sinerji yakaladık'
- BİM'de skandal görüntüler: Suya atıldı ve...
- Mehmet Şef'ten MasterChef yarışmacısına iş teklifi
- '36 yerinden bıçaklanmış'
- Baki Ersoy'a Bahçeli'den davet
- Baydemir ve bakan birlikte açmış
- Türkiye yeni ittifaka mı giriyor?
- 'Kendin gibi hasta arkadaşlarınla...'
- 'Bu sırrı daha fazla taşıyamadı'