Kazazede çocuk, yardıma koşanların sözleriyle ağladı

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Erzurum'un Palandöken ilçesinde yolun karşısına geçmek isterken özel halk otobüsünün çarpması sonucu yaralanan Tuana Ürey'i (11), yardımına koşanların sözleri korkuttu.

DHA
15 Temmuz 2022 Cuma, 13:54

Erzurum'da Palandöken kavşağında, akrabalarıyla alışverişten dönen Tuana Ürey'e Şerafettin Canpolat'ın kullandığı 25 H 0069 plakalı özel halk otobüsü çarptı. Yüzüstü yerde kalan Tuana'nın yardımına çevredekiler koştu.

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