Kazazede çocuk, yardıma koşanların sözleriyle ağladı
Erzurum'un Palandöken ilçesinde yolun karşısına geçmek isterken özel halk otobüsünün çarpması sonucu yaralanan Tuana Ürey'i (11), yardımına koşanların sözleri korkuttu.
Erzurum'da Palandöken kavşağında, akrabalarıyla alışverişten dönen Tuana Ürey'e Şerafettin Canpolat'ın kullandığı 25 H 0069 plakalı özel halk otobüsü çarptı. Yüzüstü yerde kalan Tuana'nın yardımına çevredekiler koştu.
Sağlık ekiplerine bilgi veren vatandaşlar, kalkmak isteyen Tuana Ürey’i yerde kalması konusunda uyardı. Çevresinde toplananların, "Yerinden kalkma kızım", "Çocuk korkuyor, çocuğu korkutmayın", "Su verin, hayır vermeyin", "Çocuğu korkutma abi, abla" gibi sözlerle yaşattığı panik, Tuana'nın korkup, ağlamasına neden oldu.
Bu arada elinden poşetlerini bırakmayan teyzesi panik içinde yeğenine yardım etmeye çalıştı. Sinir krizi geçirip, zaman zaman yeğenine çarpan otobüsü tekmeleyen Tuana’nın teyzesini hem çevredekiler hem de sağlık ekipleri sakinleştiremedi. Yeğenine sarılarak "Tuana beni öldürdün" diyen kadının sakinleşmediğini gören bir kişi, "Şuna iki tane vurun kendine gelsin" dedi.
Tuana Ürey, gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yapılan kontrollerinde sağlık durumunun iyi olduğu belirlenen Ürey, evine gönderildi.
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