Kedisinin ölümünden veterineri sorumlu tutup darbetmişti! Veterinerler 21 Ağustos'ta işi bırakıyor
Veterinerler 21 Ağustos'ta işi bırakıyor
Veteriner hekimler son günlerde yaşanan şiddet olaylarını protesto etmek amacıyla 21 Ağustos'ta iş bırakıyor. Türk Veteriner Hekimler Birliği (TVHB) ile 56 Veteriner Hekim Odası ülke genelinde iş bırakma çağrısında bulundu. Sağlıkta Şiddet Yasası kapsamına alınmak istediklerini söyleyen İstanbul Veteriner Hekimler Odası Başkanı Prof. Dr. Murat Arslan, 'Veteriner hekimler uzun zamandır bazı haksızlıklara ve şiddete maruz kalıyor. Şiddet giderek artıyor. İlk defa bu kadar yaygın bir şekilde herkesin 'yeter' dediği bir noktaya geldik. Meslektaşlarımız 21 Ağustos özelinde gerçekten ilgili. Çünkü bıçak kemiğe gerçekten dayandı' açıklamasında bulundu.
Ankara'da 3 Ağustos'ta Veteriner Hekim Ceren Eroğlu'na yapılan saldırı şiddet gerçeğini bir kez daha gündeme getirdi. Son dönemde artan şiddet olayları sonrası veteriner hekimler 21 Ağustos'ta iş bırakma kararı aldı. İş bırakma eylemi kapsamında veteriner hekimler, meslek kanununda düzenleme ve Sağlıkta Şiddet Yasası'na dahil edilmeyi talep edecek. 21 Ağustos günü acil durumdaki hasta hayvanlar için tedaviye erişim noktasında gerekli önlemler alındı.
Veteriner hekimlere karşı şiddetin giderek arttığını ifade eden İstanbul Veteriner Hekimler Odası Başkanı Prof. Dr. Murat Arslan, 'Biz sağlık çalışanı olmamıza rağmen Sağlıkta Şiddet Yasası kapsamında değerlendirilmedik. Yine sağlık çalışanı olmamıza rağmen Sağlık Bakanlığı bünyesinde yapılan hiçbir iyileştirmeden faydalanmadık. Veteriner hekimler teknik alanda yapılan iyileştirmelerden de faydalanmadı. Dolayısıyla saldırılara, ihmallere, ihlallere açık hale gelen bir meslek grubu olduk' açıklamasında bulundu.
Video Haberler
- Veterinerler 21 Ağustos'ta işi bırakıyor
- 'Türkiye Yüzyılı'ndan korkunç manzaralar!
- Naci Görür 'İstanbul' için tarih vererek uyardı!
- Atatürk’ün hiç bilinmeyen görüntüleri ortaya çıktı
- Depremzedeler 50 derece sıcaklığın altında yemek bekledi
- İmamoğlu’nun ‘ittifak’ açıklamasına YSP yorumu
- Erbaş’ın 'Laikçi yobaz' ifadesinin tarihsel süreci...
- Mesane pili...
- Önce kedisi sonra kendisi darp edildi!
- Uzmanı MS hastalığına dair merak edilenleri anlattı
En Çok Okunan Haberler
-
- Saray 'şart', Şimşek 'tek kart' diyor
- Hapislikte ilk yazı: 'Parmağımdaki nasır...'
- Yabancı numaraların yolladığı çağrı ve mesajlara dikkat!
- Ev sahibi, kredi notu raporu istedi
- Soylu'dan o isme 'son dakika' cezası
- Bu meşrubatı sakın içmeyin!
- Temassız ödeme 60 TL'yi buldu
- Benzine dev zam pompaya yansıdı!
- Grevler 'kale'ye de sıçradı
- Dolmuş kavgası kanlı bitti! 1 kişi öldü