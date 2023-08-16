Kedisinin ölümünden veterineri sorumlu tutup darbetmişti! Veterinerler 21 Ağustos'ta işi bırakıyor

16 Ağustos 2023 Çarşamba, 16:05

Veteriner hekimler son günlerde yaşanan şiddet olaylarını protesto etmek amacıyla 21 Ağustos'ta iş bırakıyor. Türk Veteriner Hekimler Birliği (TVHB) ile 56 Veteriner Hekim Odası ülke genelinde iş bırakma çağrısında bulundu. Sağlıkta Şiddet Yasası kapsamına alınmak istediklerini söyleyen İstanbul Veteriner Hekimler Odası Başkanı Prof. Dr. Murat Arslan, 'Veteriner hekimler uzun zamandır bazı haksızlıklara ve şiddete maruz kalıyor. Şiddet giderek artıyor. İlk defa bu kadar yaygın bir şekilde herkesin 'yeter' dediği bir noktaya geldik. Meslektaşlarımız 21 Ağustos özelinde gerçekten ilgili. Çünkü bıçak kemiğe gerçekten dayandı' açıklamasında bulundu.

Ankara'da 3 Ağustos'ta Veteriner Hekim Ceren Eroğlu'na yapılan saldırı şiddet gerçeğini bir kez daha gündeme getirdi. Son dönemde artan şiddet olayları sonrası veteriner hekimler 21 Ağustos'ta iş bırakma kararı aldı. İş bırakma eylemi kapsamında veteriner hekimler, meslek kanununda düzenleme ve Sağlıkta Şiddet Yasası'na dahil edilmeyi talep edecek. 21 Ağustos günü acil durumdaki hasta hayvanlar için tedaviye erişim noktasında gerekli önlemler alındı.

Veteriner hekimlere karşı şiddetin giderek arttığını ifade eden İstanbul Veteriner Hekimler Odası Başkanı Prof. Dr. Murat Arslan, 'Biz sağlık çalışanı olmamıza rağmen Sağlıkta Şiddet Yasası kapsamında değerlendirilmedik. Yine sağlık çalışanı olmamıza rağmen Sağlık Bakanlığı bünyesinde yapılan hiçbir iyileştirmeden faydalanmadık. Veteriner hekimler teknik alanda yapılan iyileştirmelerden de faydalanmadı. Dolayısıyla saldırılara, ihmallere, ihlallere açık hale gelen bir meslek grubu olduk' açıklamasında bulundu.