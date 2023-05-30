Kemal Kılıçdaroğlu istifa mı edecek? CHP'den flaş açıklama...

30 Mayıs 2023 Salı, 12:30

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, seçim kampanyası sürecinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun en fazla çalışan, emek veren kişi olduğunu belirterek, "Biz bile bu yaşımızda 60-70 günlük kampanyayı çoğu zaman serumlarla ayakta durduk ama genel başkanımız o yaşına rağmen müthiş bir performans gösterdi. Biz genel başkanımızın genel başkanlığını asla tartışmaya açmayacağız genel başkanımızın yanında yer alacağız, genel başkanımıza destek olacağız parti içerisinde bir kargaşanın bir endişenin yaratılmasına müsaade etmeyeceğiz" dedi.

