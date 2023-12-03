"Kesilmek zorunda" denen bacağını yüzyılın cerrahı kurtardı
"Kesilmek zorunda" denen bacağını yüzyılın cerrahı kurtardı
Diyarbakır’da yaşayan 23 yaşındaki Merve Ay, henüz 8 yaşındayken sol ayak topuğunda tespit edilen damarsal bir tümör ile 12 yıl mücadele etti. Defalarca ameliyat oldu. Kız çocuklarının zorla evlendirildiği memleketinde, hastalığına ve imkansızlıklara rağmen acil tıp teknikerliğini kazandı. Tümör yüzünden artık yürüyemez hale gelen Merve’ye, gittiği her doktor bacağının kesilmek zorunda olduğunu söyledi. Adı, “yüzyılın kalp cerrahları" arasında gösterilen Ordinaryus Prof. Dr. Afksendiyos Kalangos, “36 yıllık meslek hayatımda ayak topuğu konumunda ilk kez görüyorum" dediği damar yumağını, Merve’nin bacağını kesmeden çıkarmayı başardı. Merve, ameliyatından 2 yıl sonra ilk kez, artık meslektaş olduğu doktorlarıyla bir araya gelerek mezuniyetinde topuklu ayakkabı giyme hayalini gerçekleştirdiği için onlara teşekkür etti.
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