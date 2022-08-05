Kira parasının çalınma anı kameralara yansıdı
Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde kiracının biriktirdiği kira parasının biri kadın iki hırsız tarafından çalındığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Edinilen bilgiye göre olay, Ahmet Yesevi Mahallesi'nde meydana geldi. 2271. Sokak'ta bulunan binanın 2'nci katındaki Müslüm Polat'a ait daireye, henüz kimliği belirlenemeyen biri kadın iki hırsız girdi.
Ev sahiplerinin misafirliğe gittiği sırada eve giren hırsızlar iddiaya göre, Polat'ın ev kirası için biriktirdiği 18 bin 300 TL parayı çalarak dışarı çıktı. Hırsızların eve girip çıktığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Kira için biriktirdiği paranın hırsızlar tarafından çalındığını belirten mağdur Müslüm Polat, “Birkaç gün önce benim evime hırsızlar girdi. Durumu emniyet güçlerine bildirdim. Gerekli görüntüleri ve bilgileri verdim. Aradan kaç gün geçti hala hırsızlar bulunamadı. Daha önce de komşumun evine girmişlerdi. Komşumun evinden çıktıktan sonra bizim evi fırsat bilerek evimize giriyorlar. Ev kirası için biriktirdiğim paramı çaldılar. Beni bayağı mağdur ettiler. Hırsızların bulunarak mağduriyetimin giderilmesini istiyorum" diye konuştu.
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