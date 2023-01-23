Kırmızı elmas 'çilek' seralarında hasat telaşı

23 Ocak 2023 Pazartesi, 07:00

Antalya’nın Serik ilçesinde çiftçilerim binbir emekle yetiştirdiği çileklerin hasadına başlandı. Toprak seviyesinde olduğu için kış aylarında aşırı yağıştan çabuk etkilenen seralarda günlük kontroller yapılıyor. Çiftçiler kırmızı altın olarak tabir edilen 'çilek'lerine adeta çocukları gibi bakıyorlar. Dönümde ise 5 tona kadar hasat yapılabiliyor.



"Dönümde 4 ila 5 ton bir hasat alabiliriz"

Sezon boyunca 20 dekar alandan tonlarca çilek hasat etmeyi beklediklerini belirten çilek üreticisi Adnan Akbulut, "Çilek hasadımız başladı. İnşallah bereketli olur, inşallah herkes kazanır. Ekimimiz, Ekim 10 gibi yaptık. Bakımını uygulamalarını yaptık, çabaladık bu hale getirdik. İyi bir çilek üretmek için sürekli bakımını yapacaksın. Günü gününe kontrol etmek lazım. Evladımız gibi bakıyoruz. Hani derler ya bakarsan bağ bakmazsan dağ olur diye. Biz de o şekilde bakıyoruz. Fiyat durumlarımız şu an kilogram fiyatı 25 lira civarında. Girdilerimiz yüksek ama inşallah düzelir yine de kazancımız normal. Arazimiz 20 dekar, iyi bir bakım yapılırsa dönümde 4 ila 5 ton bir hasat alabiliriz. Buradan büyükşehirlere İstanbul'a ve malın kalitesine göre ihracat olarak gönderiliyor. İhracatın olması tabi ki fiyat açısından bizim için avantajlı oluyor" ifadesi kullandı.