Kızı devlet korumasına alınmıştı! Deniz Akkaya'dan yeni açıklama: Evde çok büyük cezalar bekliyor...
Kızı devlet korumasına alınmıştı! Deniz Akkaya'dan yeni açıklama: Evde çok büyük cezalar bekliyor...
Eski manken Deniz Akkaya, 16 yaşındaki kızı Ayşe ile yaşadığı tartışmayı Twitter'da yazınca ortalık karıştı. Ayşe'nin kendisine saldırdığını, balkona kilitlediğini, eve polis çağırdığını söyleyen Akkaya'nın kızı, Çocuk Esirgeme yurduna yerleştirildi. Akkaya bu konuda yeni bir açıklama yaptı.
Video Haberler
- Kızı devlet korumasına alınmıştı!
- Yuvarlak ekmek alınınca evi terk etti...
- Pazara giden eli boş dönüyor!
- Uzmanlar uyardı!
- Türkiye Obezitede Avrupa Birincisi! Diyetisyen Elvan Oda
- Doğum Uzmanından gebelere uyarı!
- Turizm öğrencilerinden çarpıcı yanıtlar
- Babadan Asker oğluna duygusal karşılama
- Dikkat! Kavimler Göçü 2.0 başlıyor mu? Dr. Cenk Özatıcı
- İBB'de yeni uygulama: Ücretsiz HPV aşısı
En Çok Okunan Haberler
-
- En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
- Erdoğan'dan İmamoğlu'na: 'Kimse kusura bakmasın...'
- Fenerbahçe ilk transferini bitiriyor!
- 'Sen 8 uçak kullanıyorsun bu ülkede...'
- Ülkü Ocakları Başkanı vuruldu
- Anne ve babasını öldürüp intihara kalkıştı!
- Bahçeli görevden aldı!
- Meral Akşener’e ulaşılamıyor
- Bakan Uraloğlu'ndan 'Filenin Sultanları' açıklaması
- Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'a yanıt!