Kızı devlet korumasına alınmıştı! Deniz Akkaya'dan yeni açıklama: Evde çok büyük cezalar bekliyor...

29 Mayıs 2024 Çarşamba, 11:05













Eski manken Deniz Akkaya, 16 yaşındaki kızı Ayşe ile yaşadığı tartışmayı Twitter'da yazınca ortalık karıştı. Ayşe'nin kendisine saldırdığını, balkona kilitlediğini, eve polis çağırdığını söyleyen Akkaya'nın kızı, Çocuk Esirgeme yurduna yerleştirildi. Akkaya bu konuda yeni bir açıklama yaptı.