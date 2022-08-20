Kocaeli'de 7 dilenci kadın birbirine girdi, o anlar kameraya yansıdı

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Kocaeli’nin İzmit ilçesinde 7 dilenci kadın birbirine girdi. Çıkan kavgada dilenen bir kadının kucağındaki çocuğu umursamadan saç saça baş başa kavga etti. O anlar ise başka bir vatandaş tarafından saniye saniye kaydedildi.

İHA
20 Ağustos 2022 Cumartesi, 15:05

Olay, Kocaeli’nin İzmit ilçesi Yahyakaptan Mahallesi üzerinde bulunan caddede meydana geldi. İddiaya göre, dilenen 7 kadın önce tartıştı ardından kavgaya tutuştu.

Bir kadının ise kucağındaki çocuğa aldırış etmeden diğer kadınlarla saç saça baş başa kavga etmesi dikkatlerden kaçmadı.

Çevredeki vatandaşların araya girmesiyle sonlanan kavga bir vatandaş tarafından saniye saniye kayda alındı.


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