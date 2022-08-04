Kocaeli'de iş cinayeti: Pres makinesine sıkışarak hayatını kaybetti

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Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde fabrikada çalışan işçi, pres makinesine sıkışarak hayatını kaybetti.

İHA
04 Ağustos 2022 Perşembe, 17:59

Olay, Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesi içerisinde yer alan Asen Alüminyum isimli fabrikada meydana geldi.

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kocaeli Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesi

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