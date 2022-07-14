Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 4 yaralı

Abone Ol google-news

Kırıkkale'de, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, karşı şeride geçerek takla attı. Kazada 4 kişi yaralandı.

DHA
14 Temmuz 2022 Perşembe, 10:02

Kırıkkale'de dün akşam saat 19.30 sıralarında Alparslan Türkeş Bulvarı Aşağımahmutlar Mahallesi'nde meydana gelen kazada, Alpaslan Ç. idaresinde 70 BH 584 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçip yol kenarında bulunan bahçe telinin beton direklerine çarparak takla attı.

Haberin devamı

Kırıkkale kaza trafik kazası

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler