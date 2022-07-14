Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 4 yaralı
Kırıkkale'de, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, karşı şeride geçerek takla attı. Kazada 4 kişi yaralandı.
Kırıkkale'de dün akşam saat 19.30 sıralarında Alparslan Türkeş Bulvarı Aşağımahmutlar Mahallesi'nde meydana gelen kazada, Alpaslan Ç. idaresinde 70 BH 584 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçip yol kenarında bulunan bahçe telinin beton direklerine çarparak takla attı.
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