Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 4 yaralı
Kırıkkale'de, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, karşı şeride geçerek takla attı. Kazada 4 kişi yaralandı.
Kırıkkale'de dün akşam saat 19.30 sıralarında Alparslan Türkeş Bulvarı Aşağımahmutlar Mahallesi'nde meydana gelen kazada, Alpaslan Ç. idaresinde 70 BH 584 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçip yol kenarında bulunan bahçe telinin beton direklerine çarparak takla attı.
Kazada, sürücüyle birlikte otomobilde bulunan Tunahan E., Enver T. ve Mustafa B. yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
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