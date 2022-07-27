Köprüsü yıkılan köylüler, ağaç köklerinden yaptıkları patika yol ile karşıya geçiyor
Kastamonu’nun Cide ilçesinde 27 Haziran’da yaşanan sel felaketinde köprüleri yıkılan köylüler, ihtiyaçlarını karşılayabilmek için çay üzerine kurdukları merdiven ve ağaç köklerinden yaptıkları patika yolu kullanarak karşıya geçebiliyor.
Kastamonu’nun Cide ilçesine bağlı Gündoğan ve Danışman köyleri arasında kalan Ummay Çayı üzerindeki Danışman Köprüsü, 27 Haziran’da yaşanan sel felaketinde yıkıldı. Birçok köyün bağlantısını oluşturduğu öğrenilen köprü, aynı zamanda vatandaşların ihtiyaçlarını karşılayabilmek için ilçe merkezine gitmek üzere kullandıkları köprü olduğu belirtildi.
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