Korkulan oldu: İstanbul’da ayçiçeği tarlalarına ‘çayır tırtılı’ istilası

Abone Ol google-news

Çatalca'daki ayçiçeği tarlaları da 'çayır tırtılı' istilasından zarar gördü. Tırtıllar çiftçilerin traktörlerini bile sardı. Yeşil yapraklarını yiyerek ayçiçeğin gelişimini engelleyen çayır tırtılları, tarlalara önemli ölçüde zarar verdi. Tarım İl Müdürlüğü ekipleri istilacı tırtıl türüyle havadan ilaçlama yaparak mücadele etti.

DHA
19 Temmuz 2022 Salı, 12:38

İstanbul 'da Çatalca Nakkaş Mahallesi'nde yaklaşık 20 gün önce ayçiçeği tarlaları çevresinde kelebek sayısının arttığı gözlendi. Bunun ardından gelen tırtıl istilası, tarlalarda büyük tahribat yarattı. Hatta binlerce tırtılın sardığı traktörler görünmez hale geldi.

Haberin devamı

tırtıl tırtıl istilası Trakya

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler