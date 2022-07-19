Korkulan oldu: İstanbul’da ayçiçeği tarlalarına ‘çayır tırtılı’ istilası

19 Temmuz 2022 Salı, 12:38

İstanbul 'da Çatalca Nakkaş Mahallesi'nde yaklaşık 20 gün önce ayçiçeği tarlaları çevresinde kelebek sayısının arttığı gözlendi. Bunun ardından gelen tırtıl istilası, tarlalarda büyük tahribat yarattı. Hatta binlerce tırtılın sardığı traktörler görünmez hale geldi.



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