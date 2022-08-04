Korkutan deprem uyarısı: 'Kahramanmaraş'ın bulunduğu segmentte her an 7 ve üzeri büyüklüğünde deprem olabilir'
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Deprem Araştırma ve Risk Yönetim Merkezi Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Alican Kop, kentte son bir haftada en büyüğü 4.4 büyüklüğünde olan 38 deprem meydana geldiğini söyledi. Kentin Doğu Anadolu Fay Hattı'nın, Gölbaşı-Türkoğlu segmentinde yer aldığını, bu segmentte 509 yıldır büyük bir deprem yaşanmadığını belirten Kop, "Geçmişte de 7’den büyük veya 7 civarında deprem üretmiş olan bu segmentin her an 7 ve civarında bir deprem üretme olma olasılığı var" dedi.
Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde 26 Temmuz'da 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin merkez üssü Tevekkelli Mahallesi’ne yakınındaki Necip Fazıl Şehir Hastanesi'nde kısa süreli panik yaşandı. Bazı sağlık çalışanları, hasta ve hasta yakınları hastane bahçesine çıktı. Bu depremin ardından bölgede 37 sarsıntı daha yaşandı.
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