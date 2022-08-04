Korkutan deprem uyarısı: 'Kahramanmaraş'ın bulunduğu segmentte her an 7 ve üzeri büyüklüğünde deprem olabilir'

04 Ağustos 2022 Perşembe, 11:20

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde 26 Temmuz'da 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin merkez üssü Tevekkelli Mahallesi’ne yakınındaki Necip Fazıl Şehir Hastanesi'nde kısa süreli panik yaşandı. Bazı sağlık çalışanları, hasta ve hasta yakınları hastane bahçesine çıktı. Bu depremin ardından bölgede 37 sarsıntı daha yaşandı.

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