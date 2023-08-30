Koronavirüste 'yeni varyant' endişesi! Kapanmalar tekrar başlayacak mı?
Koronavirüste 'yeni varyant' endişesi
Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Balcalı Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ferit Kuşcu şimdiye kadar 51 ülkede görülen ve hızla yayılan Covid-19'un alt varyantı Eris'in sıkı izolasyon, tekrar kapanmalar ya da maskeli dönemi geri getirmesinin şu an için söz konusu olmadığını belirtti. Kuşcu, Eris'in çok şiddetli bir hastalık yaptığına dair bir veri yok. Ancak oluşabilecek yeni varyantları da düşündüğümüzde tüm önlemler de bırakılmamalı dedi.
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