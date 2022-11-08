Köy köy gezip çocukları tıraş ettiler, oyuncak dağıttılar

08 Kasım 2022 Salı, 13:39

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nde mimar olan Lütfü Yiğit ile Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde hemşire olarak çalışan eşi Hatice Bolat Yiğit, bu kez Eleşkirt ilçesine bağlı Yanıkdere köyündeki 45 öğrenciyi sevindirdi. Yiğit çifti, Türkiye'nin dört bir tarafından hayırseverler tarafından gönderilen kitap, oyuncak ve kendi imkanları ile aldıkları hediyeleri öğrencilere dağıttı. Berber Ramazan Çur da ekibi ile köylere gelerek erkek öğrencilerin saçlarını kesti, kız öğrencilerin saçlarına bakım yaptı.



Ağrı’ya 4 yıl önce atandıklarını, eşiyle birlikte kendilerini çocuklara adadıklarını belirten Lütfü Yiğit, “Amacımız aslında çocuklara yardımlar ulaştırmaktan ziyade onların yalnız olmadığını, yalnız olmadıklarını hissettirmek. Çocukların mutluluğu gerçekten çok önemli. Bana 'cennet nedir?' diye soracak olursanız, 'çocukların gözündeki mutluluğu görmek' derim" diye konuştu.



'HERHANGİ BİR YARDIM KURULUŞU DEĞİLİZ'



Kendisinin Kahramanmaraşlı eşinin ise Samsunlu olduğunu belirten Hatice Bolat Yiğit ise Ağrı'ya adım atar atmaz gönüllü olarak köy çocukların yanında olduklarını ve onlara kitaptan, oyuncağa, kalemden çantaya kadar birçok hediyeyi ulaştırmaya çalıştıklarını belirtti. Bir çocuk annesi Yiğit, "Eşimle yaklaşık 4 yıldır Ağrı'dayız ve şu ana kadar 75 köy okulundaki çocuğumuza ulaştık. Herhangi bir yardım kuruluşu değiliz. Tamamen kendi imkanlarımızla ve çevremizde yardım yapmak isteyen insanların katkıları ile çocuklarımızı mutlu etmeye çalışıyoruz. Bugün de berber arkadaşlarımızla köy okullarındaki çocukları mutlu etmeye çalıştık. Oğlumuz Timur da burada en küçük gönüllümüz olarak yer aldı" dedi.



'EN ÜCRA KÖYLERE BİLE GİDECEĞİZ'



Yiğit çifti ile gittikleri köylerdeki çocukları ücretsiz tıraş etiklerini vurgulayan berber Ramazan Çur da "Yiğit ailesinin yanında olmaya karar verdik. Hafta sonları onlarla gidiyoruz. Biz çocukları tıraş ederken onlar da yanlarında getirdikleri kırtasiye ve çeşitli hediyeleri dağıtıyor. Tıraş sırasında bazı çocuklarla sohbet ederken, çoğu ilk kez bir kuaför tarafından tıraş olduğunu söylüyor. Çünkü genelde çocukların saçlarını aileleri makine ile kesiyor. Ama bizler şekilli kesince çok hoşlarına gitti. 27 yıldır bu işi yapıyorum. En mutlu olduğum an, bu an. Onlar için en ücra köylere bile gideceğiz" ifadelerini kullandı.



'HİÇ BU KADAR SEVİNMEMİŞTİK'



Aldıkları hediyeler ve istedikleri saç modeline kavuştuklarını söyleyen çocuklardan 3'ncü sınıf öğrencisi Sümeyye Kılıçaslan ise, "Çok güzel hediyeler aldık. Köydeki erkek öğrencilerin saçlarını keserken bizimkilerine de bakım yapıp şekil verdiler. Sanki düğüne gider gibi hazırlandık. Bakım sırasında sanki başımıza masaj yapıyorlardı. Herkese çok teşekkür ediyorum" dedi



Köylerine ilk kez bir berber geldiğini söyleyen son sınıf öğrencisi Azat Demir ise tüm çocukları çok yakışıklı olduğunu söyledi.