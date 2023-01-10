Köye inen bozayı kamerada

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Yozgat'ın Çayıralan ilçesinde, dağdan köy merkezine inen bozayı, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

DHA
10 Ocak 2023 Salı, 14:31

İlçeye bağlı Derekemal köyünde, dün gece otomobilin önüne bozayı çıktı.

Köyün girişindeki yolda otomobilin önünde bir süre koşan bozayı, daha sonra uzaklaşarak ormana kaçtı.

Bozayı, yolda koşarken, otomobildeki kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. 

Yozgat Yozgat Bulvarı

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