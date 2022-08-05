KPSS soruşturmasında ilk bulgular ortaya çıktı: Yediiklim dışındaki yayınevleri de incelenecek

05 Ağustos 2022 Cuma, 12:45

Bir yayınevinin sorularıyla benzerlik gösterdiği gerekçesiyle iptal edilen KPSS sınavı hakkında yürütülen soruşturma devam ediyor. İlk bulgulara göre, Yediiklim Yayınevi’nin deneme sınavıyla, KPSS ilk oturumunda yer alan bazı soruların aynı olduğu tespit edildi.

HaberTürk’ten Bülent Aydemir’in haberine göre; soru sayısına ilişkin spekülasyon yapıldığını belirten yetkililer, “Kaç soru var?” sorusuna yanıt olarak, “Yediiklim yayınevinin deneme sınavıyla KPSS sınavında bire bir aynı olan ya da birbirine benzeyen soru sayısı iddia edildiği gibi 20 değil” dedi.

KARŞILAŞTIRILACAK

Sayı vermekten kaçınan ve müfettişlerin rahat çalışması gerektiğini belirten yetkililer, “3-5 soru diyebiliriz” cevabını verdi. Sınavın niçin iptal edildiğine ilişkin ise yetkililer, sınavla ilgili şaibeler olduğunu, sadece Yediiklim değil, başka yayınevleri aracılığıyla da soruların çalınmış ya da kopyalanmış olabileceğini söyledi.

Yetkililer, sınav sorularının tespit edilen başka yayınevlerinin yayınları ile karşılaştırılacağını belirtti.

KPSS ve diğer sınavların soru havuzları bu amaçla gözden geçirileceğini belirten yetkililer, gerekirse diğer sınavların da inceneceğini ancak şu an önceliğin 2022 KPSS olduğunu vurguladı.