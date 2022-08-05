KPSS soruşturmasında ilk bulgular ortaya çıktı: Yediiklim dışındaki yayınevleri de incelenecek
İptal edilen KPSS hakkında yürütülen soruşturma sürüyor. Sınavla ilgili şaibeler olduğunu, sadece Yediiklim değil, başka yayınevleri aracılığıyla da soruların çalınmış ya da kopyalanmış olabileceğini söyleyen yetkililer, sınav sorularının tespit edilen başka yayınevlerinin yayınları ile karşılaştırılacağını söyledi.
Bir yayınevinin sorularıyla benzerlik gösterdiği gerekçesiyle iptal edilen KPSS sınavı hakkında yürütülen soruşturma devam ediyor. İlk bulgulara göre, Yediiklim Yayınevi’nin deneme sınavıyla, KPSS ilk oturumunda yer alan bazı soruların aynı olduğu tespit edildi.
HaberTürk’ten Bülent Aydemir’in haberine göre; soru sayısına ilişkin spekülasyon yapıldığını belirten yetkililer, “Kaç soru var?” sorusuna yanıt olarak, “Yediiklim yayınevinin deneme sınavıyla KPSS sınavında bire bir aynı olan ya da birbirine benzeyen soru sayısı iddia edildiği gibi 20 değil” dedi.
KARŞILAŞTIRILACAK
Sayı vermekten kaçınan ve müfettişlerin rahat çalışması gerektiğini belirten yetkililer, “3-5 soru diyebiliriz” cevabını verdi. Sınavın niçin iptal edildiğine ilişkin ise yetkililer, sınavla ilgili şaibeler olduğunu, sadece Yediiklim değil, başka yayınevleri aracılığıyla da soruların çalınmış ya da kopyalanmış olabileceğini söyledi.
Yetkililer, sınav sorularının tespit edilen başka yayınevlerinin yayınları ile karşılaştırılacağını belirtti.
KPSS ve diğer sınavların soru havuzları bu amaçla gözden geçirileceğini belirten yetkililer, gerekirse diğer sınavların da inceneceğini ancak şu an önceliğin 2022 KPSS olduğunu vurguladı.
Video Haberler
- Beşiktaş’ta trafik kazası: 7 yaralı
- İşçileri taşıyan minibüs devrildi: Çok sayıda yaralı var
- Abdurrahman Dilipak: 'Ankara siyaseti bütün kanatları il
- Alkollü sürücü: Polisin nakliyesi olduğunda...
- Oyuncu Civan Canova hastaneye yatırıldı
- İlk kez bir Kruvaziyer gemisini ağırladı
- Alışveriş yapan kadının 'telefonunu' çaldı
- 'Türkçe sorularında şifreleme'
- İstanbul merkezli 7 ilde yasa dışı bahis operasyonu
- ‘Yaşayabilmek için bu kararı aldık’
En Çok Okunan Haberler
-
- Benzin ve motorine indirim geliyor
- Son seçim anketi yayımlandı
- 'Erdoğan fikir değiştirecek...'
- Editörün konuşması Telegram’da yayınlandı
- 'Tahminler şaşabilir'
- 'MEB’in sınavları da iptal edilmeli!'
- 'İnkar ederlerse elimde liste var!'
- Marmaris'te can pazarı: Ölü ve yaralılar var
- 'Falyalı'ya yol veren Sedat Peker'di'
- ‘Yaşayabilmek için bu kararı aldık’