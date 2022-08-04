Kritik görüşme öncesi Rus basınında 'Putin'den Erdoğan'a sürpriz teklif' iddiası

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, temmuz ayında İran’da yapılan üçlü zirvenin ardından yarın Soçi'de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le bir araya gelecek. İki liderin görüşmesi öncesinde, Rus basını, masaya yatırılacak konuları gündeme taşıdı.

Sözcü'nün haberine göre, Russia Today bünyesinde bulunan İnosmi, masadaki en önemli konunun Türkiye’nin Suriye’ye yönelik olası operasyonu olacağını aktardı.

Gazete, Erdoğan’ın Tahran’da İran Cumhurbaşkanı Reisi ve Putin’den Suriye konusunda baskı gördüğünü ve bu bağlamda Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun "Suriye’de teröristlere karşı Esad yönetimini destekleyeceğiz açıklaması yaptığını" yazdı. Görüşmelerde, Ankara ve Şam’ın uzlaştırılmasında ısrar edildiği ve bunun olumlu sonuçlarının alınmaya başlandığı da vurgulandı.

PUTİN’DEN ERDOĞAN’A SÜRPRİZ TEKLİF

İki liderin sadece Suriye dosyasını değil, Karadeniz, Kafkaslar, Libya, Kızıldeniz ve Orta Asya ülkeleriyle ilgili konuları da görüşeceği kaydedildi. Çin-Tayvan krizinin de önemli bir gündem başlığı olacağı vurgulandı.

Gazete, Erdoğan’ın iktidarının "sallantıda" olduğu için Rus liderle yapacağı görüşmenin önemine de dikkat çekerken, "Putin, onu yeniden kurtarmaya hazır" ifadesinde bulunuldu. Görüşmede, Putin’in Erdoğan’ı ‘Türk Lirası'nın yeniden değer kazanmasını sağlamak için’ BRICS’e katılmaya davet edeceği de öne sürüldü. BRICS terimi, Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika’nın ekonomilerini kastetmek için kullanılıyor.

Gazete, Türk Lirası üzerindeki güçlü baskıyı hafifletecek, enerji alımları için dövizin devam eden tükenmesini durduracak ve Türkiye’yi Rus gazını güney ve orta Avrupa’ya taşımak için kilit bir merkez haline getireceğini de yazdı. Erdoğan’ın Türk Lirası üzerindeki baskıyı azaltarak seçimlere eli daha güçlü girmek isteyeceği vurgulandı.

Öte yandan, Soçi buluşmasında Türkiye'nin koordinasyonunda uygulamaya geçirilen tahıl koridoru anlaşmasının işleyişinin ve Akkuyu Nükleer Santrali’nin de ele alınacağı belirtildi.



