Küçük Ahmet'ten görenleri duygulandıran selam

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Kayseri'de 8 yaşındaki Ahmet'in binada asılı olan Türk Bayrağı'na verdiği selam, güvenlik kamerasına yansıdı.

İHA
21 Eylül 2022 Çarşamba, 09:07

Kayseri'de yaşayan 8 yaşındaki Ahmet Yasin Biberci, judo antrenmanından sonra yaşadıkları apartmana geldi. Asansöre bineceği sırada apartmanda asılı olan Türk Bayrağını gören Ahmet, bayrağı selamladı.

Ardından asansörü çağıran Ahmet, binmeden önce yeniden bayrağa dönerek judocu selamı verdi.

O anlar güvenlik kamerasına yansırken, izleyenleri de duygulandırdı.

Kayseri bayrak bayrak sevgisi

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