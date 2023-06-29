Kurban bayramında evcil hayvanlar için VIP konaklama: 350 TL'lik gecelik ücretler!

29 Haziran 2023 Perşembe, 10:30

Bayram tatilini il dışında geçirenler evcil hayvanlarını otellere bıraktı. Gecelik ücreti 350 lira olan ve yoğun mesainin yaşandığı otellerde hayvanlar hem oyun oynuyor hem de sosyalleşiyor.

Kurban Bayramı tatili 9 gün olunca bir çok kişi tatil mekanlarının yolunu tuttu. Tatile çıkmak isteyip, evcil hayvanlarını bırakacak yer bulamayanlar ise dostlarını bırakmak için kedi köpek otellerini tercih etti. Zekeriyaköy'deki 400 kapasiteli evcil hayvan tesisinde bulunan otelde de yoğunluk 8 katına çıktı. Şu anda 100'ün üzerinde köpeğin, yaklaşık 40 kedinin konakladığı otelde hayvanlar hem birbirleriyle sosyalleşiyor hem de havuzun tadını çıkarıyor. Eğitmenler eşliğinde geçen tatilde, hayvan sahipleri de dostlarıyla buluştuktan sonra davranışlarında olumlu değişiklikler gözlemlediğini söylüyor. VİP konaklamanın da bulunduğu otelde, bir gecelik köpek konaklama ücreti 350 lira, kedi konaklama ücreti ise 250 lira.

"BAYRAMDA ORTALAMANIN 8 KATI YOĞUNLUK "

İçerisinde otelin de bulunduğun tesisin işletmecisi Ayşegül Üner, "Burada köpeklere otel, kreş, eğitim, havuz, oyun gibi; kedi ve diğer küçük hayvanlara da konaklama hizmeti veriyoruz. Bayramda inanılmaz yoğun oluyoruz. Normal zamanlara göre ortalamanın 7-8 katı üstünde misafirimiz oluyor. Kapasitemiz hepsini ağırlamak için yeterli. Keyifli vakit geçiriyorlar, arkadaşlarıyla beraber oynuyorlar" dedi.

"SONUÇ RAPORUNA GÖRE EĞİTİM PROGRAMI UYGULANIYOR"

Hayvanları otelde ayırdıklarına dikkat çeken Üner, "Genel olarak basamak basamak ayırıyoruz. Önce boyutlarına göre ayırıyoruz, sonra karakterlerine göre. Büyük ırklar büyük ırklarla, küçükler küçüklerle kalıyor. Enerji durumlarına göre de sakin olanları bir gruba alıyoruz, denge sağlansın diye de hareketli olanları başka bir gruba alıyoruz. Eğitim departmanımız ayrı çalışıyor. Onun daha profesyonel bir işleyişi var. Öncelikle bir karakter ve davranış testine alıyoruz. Hocamız değerlendiriyor, sonuç raporlarına göre de bir eğitim programı düzenliyoruz ve sistem o şekilde işliyor. Otelde sosyal olan, aşıları tamamlanmış, sağlıklı diğer hayvanlarla geçinebilecek düzeyde olan misafirlerimizi kabul ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"GECELİK KONAKLAMA ÜCRETİ 350 TL"

Hayvan sahiplerine emanet edecekleri yerler için de tavsiyede bulunan Üner, "Gecelik konaklama ücreti köpekler için 350 lira, kediler için 250 lira diğer küçük hayvanlarda da 150 lira olarak ücretlendiriyoruz. VİP statümüz de var. Şu anda 100'ün üzerinde köpek var. Yaklaşık 40 civarında da kedi var. Görmeden, tanımadan, köpeğinizi bırakmayın. Mutlaka tanışmak için köpeğinizi götürün oraya gitsin, arkadaşlarıyla tanışsın, oradaki durumu deneyimlesin. Nasıl tepki göstereceğine bakın, strese girip girmediğine bakın. En önemlisi de kurumların Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan çalışma izninin, belediyeden ruhsatının ve mali kaydının olmasına dikkat edin. Teslim ederken de mutlaka sözleşme düzenleyin" diye konuştu.

"GÜVENDİĞİMİZ BİR YER "

Köpeğini bırakmak için tesise gelen Gaye Kaan, "Biz de tatil amaçlı 5 gün bırakacağız. Daha önceden araştırdık, önce eğitim için getirmiştik. Eğitim aldıkları için de güvendiğimiz bir yer, o yüzden köpeklerimizi tatile giderken burada bırakıyoruz. Hem de sosyalleşmiş oluyorlar. Evde ne kadar da olsa bu kadar evcil hayvanla bir arada olmadıkları için burada sosyalleşmiş de oluyorlar. Vakit de geçiriyorlar, güzel oluyor. Bizi de özlüyorlar tabi ama daha dediklerimizi yapar cinste davranmış oluyorlar. O yüzden de mutluyuz" dedi.