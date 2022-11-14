Kurduğu mantar tesisinde taleplere yetişemiyor

14 Kasım 2022 Pazartesi, 10:25

Fatsa ilçesinde yaşayan 37 yaşındaki Ümran Akça, farklı illerde yaklaşık 11 yıl boyunca banka, otomotiv gibi özel sektörlerde çalıştı. Şimdi ise Fatsa’da mantar yetiştiriciliği yapan Ümran Akça bir sera ile taleplere yetişemeyince ikinci serayı kurarak mantar yetiştiriciliğinde akla gelen ilk kadın girişimci oldu. 2019 yılında Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu’na başvuruda bulunan Akça, başvurunun onaylanmasıyla birlikte 2020 yılında mantar üretim tesisini kurdu. 2021 yılının Nisan-Mayıs aylarında da üretime başladı.



“11 yıl özel sektörde çalıştım, şimdi kendi işimin patronuyum”

11 yıl boyunca özel sektörde çalıştığını ancak hep tarımla ilgilenmek istediği için kendi işinin patronu olmaya karar verdiğini ifade eden Ümran Akça, “2019 yılının Ağustos ayında ben Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu’ndan hibe desteği almak için başvuruda bulundum ve yaklaşık birkaç ay sonrasında onaylandı. 2020 yılında da tesisin kurulum işlemlerine başladık. Sonrasında da 2021’in Nisan-Mayıs aylarında da üretime başladık. Ben 11 yıl özel sektör de çalıştım, 3 yıl banka, 8 sene de otomotiv sektöründe çalıştım. Hep tarımla ilgili bir işletme kurmak istedim. Mantarla başlamadım aslında bu işe ama sonrasında hem getirisinin yüksek olduğu hem ticari amaçlı olunca işletme mantarın çok daha mantıklı olduğu bilgisine ulaşınca mantara yöneldim araştırmaları, eğitimleri bu açıdan yapmaya başladım. Yaklaşık 1 buçuk yıldır da üretime devam ediyoruz” diye konuştu.