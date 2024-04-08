Kütahya 74 yıl sonra CHP'ye geçti! MHP'li eski başkan devir teslim törenine gelmedi...
Kütahya 74 yıl sonra CHP'ye geçti!
Geçersiz oyların dün yeniden sayılmasıyla seçim yarışından bir kez daha birinci çıkan ve Kütahya Belediye Başkanı seçilen CHP’li Eyüp Kahveci mazbatasını bugün aldı. Eski Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık da dahil olmak üzere eski yönetimden kimse belediyeye gelmediği için bugün devir teslim yapılamadı. Kahveci, Işık’ın şehir dışında olduğunu söylediğini belirterek, “Burada bir operasyon vardı. Yarın Ankara’ya bu mazbatanın iptali için hazırlık yaptılar. Şehir dışında oluğunu söylemesine rağmen şu anda konum itibarıyla Kütahya’da. Yerini de biliyoruz” dedi.
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