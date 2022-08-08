Kuyumcudan çaldığı küpeleri 'satmaya' çalışırken yakalandı

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Sakarya’nın Sapanca ilçesinde bulunan kuyumcu dükkanından çaldığı altın küpeleri Adapazarı ilçesinde farklı bir kuyumcu dükkanına satmaya çalışan şüpheli çaldığı küpelerle birlikte yakalandı. Yaşlı adamın kuyumcu dükkanından gerçekleştirdiği hırsızlık anı ise güvenlik kamerasınca kaydedildi.

İHA
08 Ağustos 2022 Pazartesi, 16:55

Sapanca ilçesinde bulunan bir kuyumcu dükkanına müşteri gibi girerek içeride oluşan yoğunluktan faydalanan şüpheli, kaşla göz arasında çok sayıda altın küpe çalarak dükkandan ayrıldı.

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