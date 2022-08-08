Kuyumcudan çaldığı küpeleri 'satmaya' çalışırken yakalandı

08 Ağustos 2022 Pazartesi, 16:55

Sapanca ilçesinde bulunan bir kuyumcu dükkanına müşteri gibi girerek içeride oluşan yoğunluktan faydalanan şüpheli, kaşla göz arasında çok sayıda altın küpe çalarak dükkandan ayrıldı.