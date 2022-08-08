Kuyumcudan çaldığı küpeleri 'satmaya' çalışırken yakalandı

Sakarya’nın Sapanca ilçesinde bulunan kuyumcu dükkanından çaldığı altın küpeleri Adapazarı ilçesinde farklı bir kuyumcu dükkanına satmaya çalışan şüpheli çaldığı küpelerle birlikte yakalandı. Yaşlı adamın kuyumcu dükkanından gerçekleştirdiği hırsızlık anı ise güvenlik kamerasınca kaydedildi.

İHA
08 Ağustos 2022 Pazartesi, 16:13
Kuyumcudan çaldığı küpeleri 'satmaya' çalışırken yakalandı
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Sapanca ilçesinde bulunan bir kuyumcu dükkanına müşteri gibi girerek içeride oluşan yoğunluktan faydalanan şüpheli, kaşla göz arasında çok sayıda altın küpe çalarak dükkandan ayrıldı.

Bir süre sonra küpelerin yerinde olmadığını fark eden işyeri sahibi kamera kayıtlarını incelediğinde yaklaşık 25 gram ağırlığındaki küpelerin çalındığını fark etti.

ALTINLARLA BİRLİKTE YAKALANDI

Durumun polise bildirilmesinin ardından Sapanca İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından çalışma başlatıldı. Şahsın çaldığı küpeleri Adapazarı’ndaki bir kuyumcu dükkanına satmaya çalıştığının belirlenmesi üzerine harekete geçen ekipler, şüpheliyi çaldığı altınlarla birlikte yakalayarak gözaltına aldı.

Hırsızlık anı ise kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, şüphelinin dükkana girdikten sonra gözlüklerini taktığı, tezgahın arkasına uzanarak altın küpeleri aldığı ve dükkandan ayrıldığı anlar yer aldı.


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