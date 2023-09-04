Kuyumcudan hem hırsızlık hem de alışveriş yaptı; o anlar kamerada
Kuyumcudan hem hırsızlık hem de alışveriş yaptı; o anlar kamerada
Siirt’te kuyumcuya giren ve bir süre fiyatını sorduğu 100 gram ağırlığındaki 180 bin liralık bileziklerden birini el çabukluğuyla çalarak cebine koyan kadın, daha sonra 3 çeyrek altın satın alarak ayrıldı.
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