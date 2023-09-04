Kuyumcudan hem hırsızlık hem de alışveriş yaptı; o anlar kamerada

Abone Ol google-news

Kuyumcudan hem hırsızlık hem de alışveriş yaptı; o anlar kamerada

cumhuriyet.com.tr
04 Eylül 2023 Pazartesi, 17:29

Siirt’te kuyumcuya giren ve bir süre fiyatını sorduğu 100 gram ağırlığındaki 180 bin liralık bileziklerden birini el çabukluğuyla çalarak cebine koyan kadın, daha sonra 3 çeyrek altın satın alarak ayrıldı.

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler