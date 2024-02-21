Lütfü Savaş Gökhan Zan'ı ve Haluk Levent'i hedef aldı: Şarkı söylemekle, top oynamakla...

21 Şubat 2024 Çarşamba, 11:17

CHP'den yeniden Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak gösterilen Lütfü Savaş, Hatay'da miting düzenledi. Lütfü Savaş, açıklamasında, isim vermeden Türkiye İşçi Partisi'nin Hatay adayı Gökhan Zan'ı ve CHP'nin adaylık teklifi götürdüğü iddia edilen Haluk Levent'i hedef aldı. Savaş, "Sizin için en önemli kim? Aileniz, eşiniz, anneniz, babanız, çocuklarınız... Bunu kime teslim edersiniz? Güvenilir birine teslim edersiniz. Bu güven de parayla olmuyor, şöhretle olmuyor, şarkı söylemekle de olmuyor, top oynamakla da olmuyor. Bu güven sizin hayat felsefenizle oluyor" dedi.