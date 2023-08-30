Maaşları ödenmeyen maden işçileri eyleme başladı: Seçim zamanı buraya gelenler şimdi...
Maaşları ödenmeyen maden işçileri eyleme başladı: Seçim zamanı buraya gelenler şimdi...
Eskişehir'in Mihalıççık ilçesindeki Yunus Emre Termik Santrali’ni işleten Yıldızlar Holding’e bağlı Doruk Madencilik’te çalışan yüzlerce işçi, ödenmeyen maaş ve alacakları nedeniyle eyleme başladı. İşçileri ziyaret eden CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, “Seçim zamanı buraya gelip ‘Orada Cumhurbaşkanı Yardımcısı’na övgü düzenler, 6 kişinin işini sen yapıyorsun’ diyenler gelsinler yapsınlar şimdi. Hatırlıyor musunuz o lafları… Sonuna kadar kuruşu kuruşuna bu hakların alınması lazım” dedi.
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