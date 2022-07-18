Makas attığı anları sosyal medyada paylaştı hakkında adli işlem başlatıldı

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TEM Güney Yol Kavacık mevkiinde Ö.K. isimli sürücü, otomobiliyle makas atarak cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan sürücü, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube ekipleri tarafından tespit edildi.

DHA
18 Temmuz 2022 Pazartesi, 10:30

TEM Güney Yol Kavacık mevkiinde Ö.K. isimli sürücü, otomobiliyle makas atarak cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan sürücü, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube ekipleri tarafından tespit edildi.

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