Makas attığı anları sosyal medyada paylaştı hakkında adli işlem başlatıldı

İstanbul'da otomobiliyle makas atıp, görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşan Ö.K.'ye 2 bin 215 lira para cezası uygulanarak, adli işlem başlatıldı.

DHA
18 Temmuz 2022 Pazartesi, 10:10
Makas attığı anları sosyal medyada paylaştı hakkında adli işlem başlatıldı
Abone Ol google-news

TEM Güney Yol Kavacık mevkiinde Ö.K. isimli sürücü, otomobiliyle makas atarak cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan sürücü, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube ekipleri tarafından tespit edildi.

Ö.K. hakkında, 'Makas atmak', 'Saygısızca araç kullanmak' ve 'Yakın takip' maddelerinden toplam 2 bin 215 lira idari para cezası kesildi.

Sürücü hakkında, 'Ulaşım Araçlarını Kişilerin Can ve Mal Güvenliğini Tehlikeye Sokacak Şekilde Kullanmak' suçundan da adli işlem başlatıldı.


makas Trafik otomobil
Cumhuriyet TV Youtube Abone Ol

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler