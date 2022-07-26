Mansur Yavaş'tan 'Ankapark' için suç duyurusu

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CHP Genel Başkan Yardımcıları Bülent Kuşoğlu ve Seyit Torun, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile birlikte, 3 yıllık hukuki sürecin ardından 18 Temmuz itibarıyla belediyeye devredilen Ankapark’ı inceledi. Yavaş, burada yaptığı açıklamada, dün konuya ilişkin suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı.

ANKA
26 Temmuz 2022 Salı, 15:09

CHP Genel Başkan Yardımcıları Bülent Kuşoğlu ve Seyit Torun, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile birlikte, üç yıl sonra mahkeme kararı ile belediyeye devredilen Ankapark’ı inceledi. Kuşoğlu, incelemelerin ardından, “Çöp durumunda maalesef. İnşallah bize devredecekleri devlet de bu durumda değildir” yorumunu yaptı. Torun, “Burada yaşanan olay, vatana ihanettir, ülkeye ihanettir. Yapılan bu ihanetin de mutlaka yargı karşısında da mutlaka takibi yapılacaktır” diye konuştu.

Yavaş ise “Ankapark’ın bu şekilde çürütülmesine sebep olanlar hakkında cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulundum, dün. Kimdir sorumlusu; savcılık araştırsın, gelsin bulsun. Büyükşehir Belediyesi’ne izafe edilebilecek bir kusur varsa, gelsin incelesinler” dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, “Bugün Sayın Milletvekillerimiz mevcut durumu görmek istedi. Parkta şu anda tespitler devam ediyor. Biraz da uzun sürecek. Hangilerinin kazanılabileceğini, hangilerinin çalıştırılabileceğini, kaça mal olacağını, hangi sürede yapılacağını vatandaşla paylaşacağız. Şu anda tespit ve koruma işlemlerimiz devam ediyor. Bugün de sayın milletvekillerimiz yerinde görmek istediler, yapılan işi. Bu nedenle hep birlikte ziyaret ettik. Kendilerine teşekkür ediyorum” dedi.

KUŞOĞLU: BÖYLE BİR REZALET GÖRMEDİM

CHP Genel Başkan Yardımcısı, Ankara Milletvekili Kuşoğlu ise şöyle konuştu:

“Kamuda ve özel sektörde yıllarca çalıştım. Böyle bir rezalet görmedim. Gerçekten çok çok üzüldüm, böyle bir durumda olmasına, Ankapark’ın bu kadar büyük para harcanmış bir yerin böyle bir durumda olmasına.

“İNŞALLAH BİZE DEVREDECEKLERİ DEVLET DE BU DURUMDA DEĞİLDİR”

Çöp durumunda maalesef. İnşallah bize devredecekleri devlet de bu durumda değildir. İnşallah değildir. Yani belediye ile ilgili tesislerin bu durumda olması, epey canımı sıktı. Maalesef ülke de benzer bir vaziyette, herhalde. Burada harcanan 800 milyon küsur dolarla, herhalde Ankara’da birçok semte spor salonları, gençler için ya da yaşlılar için sosyal imkanlar yapılabilirdi. Çok şey yapılabilirdi, Ankara’nın köyleri ile ilgili birçok olanak, tesis söz konusu olabilirdi. Çok büyük bir para harcandıktan sonra böyle bir rezalet, bu kadar plansız, programsız; eski bir teknoloji, pahalı olan her şeyin çalınmış olması, kafamı karıştırdı. Çok üzüldüm gerçekten de…

Ankara Büyükşehir Belediyesi Ankapark Mansur Yavaş

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