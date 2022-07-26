Mansur Yavaş'tan 'Ankapark' için suç duyurusu

26 Temmuz 2022 Salı, 15:09

CHP Genel Başkan Yardımcıları Bülent Kuşoğlu ve Seyit Torun, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile birlikte, üç yıl sonra mahkeme kararı ile belediyeye devredilen Ankapark’ı inceledi. Kuşoğlu, incelemelerin ardından, “Çöp durumunda maalesef. İnşallah bize devredecekleri devlet de bu durumda değildir” yorumunu yaptı. Torun, “Burada yaşanan olay, vatana ihanettir, ülkeye ihanettir. Yapılan bu ihanetin de mutlaka yargı karşısında da mutlaka takibi yapılacaktır” diye konuştu.

Yavaş ise “Ankapark’ın bu şekilde çürütülmesine sebep olanlar hakkında cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulundum, dün. Kimdir sorumlusu; savcılık araştırsın, gelsin bulsun. Büyükşehir Belediyesi’ne izafe edilebilecek bir kusur varsa, gelsin incelesinler” dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, “Bugün Sayın Milletvekillerimiz mevcut durumu görmek istedi. Parkta şu anda tespitler devam ediyor. Biraz da uzun sürecek. Hangilerinin kazanılabileceğini, hangilerinin çalıştırılabileceğini, kaça mal olacağını, hangi sürede yapılacağını vatandaşla paylaşacağız. Şu anda tespit ve koruma işlemlerimiz devam ediyor. Bugün de sayın milletvekillerimiz yerinde görmek istediler, yapılan işi. Bu nedenle hep birlikte ziyaret ettik. Kendilerine teşekkür ediyorum” dedi.