Mansur Yavaş'tan Turgut Altınok'a "vaat" yanıtı: İnsaf, hiç mi duymadınız?

11 Şubat 2024 Pazar, 15:55

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “İstanbul’daki aday demiş ki ‘Ben iki bin lira vereceğim’ Ankara’daki aday ‘beş bin lira vereceğim’ Yani şunu kabul ediyorlar, kendi mensubu oldukları iktidar, emekliyi darda bırakmış. Onu gidip iktidara söyleyecekler. ‘Ankara’daki, İstanbul’daki emekliler geçinemiyor, bunlara daha fazla zam yapın’ demeleri gerekmez mi? Açık çek varmış, şu anda İstanbul’daki aday yönetimde değil ama Ankara’daki aday hala belediye başkanı. Onun ilçesinde ben 50 bin aileye destek oluyorum” diye konuştu.