Mansur Yavaş'tan Turgut Altınok'un o iddialarına flaş cevap! "25 yıldır ben mi idare ettim?"

Abone Ol google-news

Mansur Yavaş'tan Turgut Altınok'un o iddialarına cevap! "25 yıldır ben mi idare ettim?"

ANKA
21 Mart 2024 Perşembe, 10:44




Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, Yenikent Seçim Koordinasyon Merkezi (SKM) açılışında konuştu, "Biz, birileri para kazansın, zengin olsun diye değil; Ankara halkını zengin edeceğiz diye uğraşıyoruz" dedi.

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler