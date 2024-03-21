Mansur Yavaş'tan Turgut Altınok'un o iddialarına flaş cevap! "25 yıldır ben mi idare ettim?"
Mansur Yavaş'tan Turgut Altınok'un o iddialarına cevap! "25 yıldır ben mi idare ettim?"
Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, Yenikent Seçim Koordinasyon Merkezi (SKM) açılışında konuştu, "Biz, birileri para kazansın, zengin olsun diye değil; Ankara halkını zengin edeceğiz diye uğraşıyoruz" dedi.
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