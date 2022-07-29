Marmaris’te yangın yıldönümünde yine orman yangını

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Muğla’nın Marmaris ilçesi İçmeler Mahallesi'nde yerleşim birimlerine yakın bölgede orman yangını başladı.

İHA/DHA
29 Temmuz 2022 Cuma, 16:51

İçmeler-Turunç yolu üzerinde başlayan orman yangını yerleşim birimlerine çok yakın bölgede bulunuyor. Yangının çıkışından hemen sonra bölgeye hava ve kara araçları sevk edildi. 

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