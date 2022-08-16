Masadaki ilaçlar dikkat çekti: Parktaki kameriyede ölü bulundu

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Adana’da Mehmet Özşahin (34), parktaki kameriyede ölü bulundu. Kameriyedeki masanın üzerinde ise astım ilaçlarının olduğu görüldü.

DHA
16 Ağustos 2022 Salı, 10:54

Seyhan ilçesi Türkocağı Mahallesi'ndeki bir parkta sabah saatlerinde ahşap kameriyenin önünde hareketsiz yatan erkeği görenler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

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