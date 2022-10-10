Maskeye direnen dönercinin 90 bin TL bulan cezası silinecek mi?
AK Parti'nin TBMM'ye sunduğu torba yasa tasarısıyla pandemi döneminde maske takmayan ve sokağa çıkma yasağını ihlal edenlere yönelik 2,7 milyar liralık cezanın tahsilinden vazgeçilmesi beklenirken gözler, Zonguldak'ta yasaklara uymadığı için 90 bin lira tutarında 40 ceza kesilen dönerci Erkan Cinbir'e (40) çevrildi. Maske takmamakta direnen Cinbir, "Genelge beni bağlamaz" deyip, restoranına 'Maskesiz girilebilir' yazısı asmıştı. Bu nedenle iş yeri 15 gün süreyle kapatılmıştı.
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