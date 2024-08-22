Maymun çiçeği alarmı! Çiçek aşısı yaptıranlar hastalıktan korunuyor mu?
Maymun çiçeği alarmı! Çiçek aşısı yaptıranlar hastalıktan korunuyor mu?
Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Rahmet Güner, Afrika'da ortaya çıkan ve Sağlık Bakanlığı tarafından 'M-Çiçeği' veya 'Mpox' olarak adlandırılan maymun çiçeği virüsüne ilişkin DHA'ya değerlendirmede bulundu.
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