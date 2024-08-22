Maymun çiçeği alarmı! Çiçek aşısı yaptıranlar hastalıktan korunuyor mu?

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Maymun çiçeği alarmı! Çiçek aşısı yaptıranlar hastalıktan korunuyor mu?

DHA
22 Ağustos 2024 Perşembe, 14:11

 

 

 

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Rahmet Güner, Afrika'da ortaya çıkan ve Sağlık Bakanlığı tarafından 'M-Çiçeği' veya 'Mpox' olarak adlandırılan maymun çiçeği virüsüne ilişkin DHA'ya değerlendirmede bulundu.

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