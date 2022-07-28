Mecidiyeköy’de süpürgeyle hırsızları kovalayıp kaçırdı
Mecidiyeköy’de sabaha karşı hafif ticari araçla geldikleri bir bilgisayar dükkana giren maskeli ve kapüşonlu 3 hırsız, dükkandan 50 bin lira değerinde elektronik eşya çaldı. Hırsızları fark eden mahalleli binadan bağırıp çakmak atarken, biri de aşağıya inerek süpürgeyle hırsızları kovaladı. Film sahnelerini aratmayan olay kameralara saniye saniye yansıdı.
Olay, saat 06.00 sıralarında Şişli Mecidiyeköy’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sabaha karşı hafif ticari araçla semtteki bir sokağa gelen maskeli ve kapüşonlu 3 hırsız, bilgisayar dükkanını gözüne kestirdi. Kapısının kilidini kıran hırsızlar ardından içeriye girerek 50 bin lira değerinde elektronik eşya çaldı. Hırsızlar soyguna devam ettiği esnada sesleri duyan çevre binalardaki mahalleli, bağırarak tepki göstererek onlara çakmak fırlattı.
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